Nemi celebra oltre un secolo di storia con la Sagra delle Fragole e la Mostra dei Fiori L’edizione 2026 dedicata alla Cucina Italiana Patrimonio dell’Umanità

Da cronachecittadine.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nemi si prepara a celebrare oltre un secolo di tradizione con la Sagra delle Fragole e la Mostra dei Fiori, eventi che si tengono nel centro storico del paese. L’edizione 2026 sarà dedicata alla Cucina Italiana Patrimonio dell’Umanità. La manifestazione si svolgerà nel mese di maggio e coinvolgerà esposizioni, degustazioni e attività culturali legate alla gastronomia e ai fiori. Le iniziative sono organizzate dall’amministrazione comunale e coinvolgono realtà locali e associazioni.

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