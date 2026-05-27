Nemi celebra oltre un secolo di storia con la Sagra delle Fragole e la Mostra dei Fiori L’edizione 2026 dedicata alla Cucina Italiana Patrimonio dell’Umanità

Notizia in breve

Nemi si prepara a celebrare oltre un secolo di tradizione con la Sagra delle Fragole e la Mostra dei Fiori, eventi che si tengono nel centro storico del paese. L’edizione 2026 sarà dedicata alla Cucina Italiana Patrimonio dell’Umanità. La manifestazione si svolgerà nel mese di maggio e coinvolgerà esposizioni, degustazioni e attività culturali legate alla gastronomia e ai fiori. Le iniziative sono organizzate dall’amministrazione comunale e coinvolgono realtà locali e associazioni.