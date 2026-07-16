Messi e Mbappé hanno lo stesso numero di gol ai Mondiali ma Leo è il capocannoniere unico | decide la FIFA

Prima delle finali dei Mondiali, Leo Messi e Kylian Mbappé avevano segnato lo stesso numero di gol. Tuttavia, la FIFA ha deciso che Messi è il capocannoniere del torneo, assegnandogli la Scarpa d'Oro. La scelta si basa sui criteri di eventuale parità di gol, come assist e minuti giocati, che favoriscono il calciatore argentino. La decisione è stata comunicata prima della finale, rendendo Messi il miglior marcatore del torneo.

Prima delle due finali dei Mondiali, Leo Messi e Kylian Mbappé hanno lo stesso numero di gol segnati, ma è il calciatore argentino a guidare da solo la classifica dei marcatori che assegna la Scarpa d'Oro alla fine del torneo. Decide la FIFA sulla base delle sue 'Regulations for the FIFA World Cup 26'. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Kylian Mbappé parle a nouveau de messi

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