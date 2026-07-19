L'Inghilterra ha battuto la Francia 6-4 nello spareggio per il terzo posto ai Mondiali 2026 a Miami. Bukayo Saka ha segnato tre gol, contribuendo a mantenere il vantaggio durante la partita. Kylian Mbappe ha superato Lionel Messi come capocannoniere del torneo. La partita si è conclusa con il secondo miglior piazzamento di sempre per l'Inghilterra ai Mondiali.

2026-07-19 01:04:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’Inghilterra ha ottenuto il secondo miglior piazzamento di sempre ai Mondiali grazie a una tripletta di Bukayo Saka che ha contribuito a tenere a bada la rimonta della Francia in un inaspettato thriller nello spareggio per il terzo posto a Miami. Il tiro dalla distanza di Declan Rice al terzo minuto ha preceduto il raddoppio di Ezri Konsa con un colpo di testa 15 minuti più tardi e la doppietta di Saka prima dell’intervallo. Kylian Mbappe si è inserito due volte per raggiungere 10 gol nell’edizione 2026 – staccando di due reti l’argentino Lionel Messi come miglior marcatore nella classifica cannonieri – su entrambi i lati del capitano dei Bleus che ha dato il via a Bradley Barcola per sparare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Inghilterra – Francia 6-4: resoconto della Coppa del Mondo 2026, gol dei risultati mentre Saka segna una tripletta e Kylian Mbappe supera Lionel Messi come capocannoniere

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HIGHLIGHTS | France v England | The Six Nations champions are crowned in a 90-point screamer!

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