La squadra italiana di triathlon ha vinto la medaglia d’oro nella staffetta mista alla Coppa del Mondo. La formazione comprende atleti di diverse regioni, con un contributo significativo di elementi lombardi. La competizione si è svolta con la partecipazione di più paesi, e l’Italia si è piazzata in prima posizione. La vittoria è stata ottenuta con una combinazione di prestazioni nelle diverse discipline del triathlon.

C’è anche un po’ di Lombardia nello storico oro conquistato da Paola Sacchi, Miguel Espuna Larramona, Beatrice Mallozzi ed Euan De Nigro alla Coppa del Mondo di triathlon. A Edmonton, in Canada, gli azzurri sono saliti sul gradino più alto del podio con la staffetta mista per la prima volta in assoluto. E lo hanno fatto con una squadra che ha molto di lombardo. A partire dalla coppia composta da Paola Sacchi e Miguel Espuna Larramona, compagni nello sport e nella vita. Pavese di nascita e studentessa all’università di Pavia, Paola ha 23 anni ed è tesserata per la 707 Team, una scuola di eccellenza: la società bresciana vanta oltre trenta titoli italiani nel triathlon e tra le sue fila ha atleti che hanno partecipato alle ultime Olimpiadi. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Coppa del Mondo di triathlon, Italia al primo posto nella staffetta mista: la squadra ha molto di lombardo

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MERAVIGLIOSA VITTOZZI, vince la medaglia d'oro nell'Inseguimento | HIGHLIGHTS |

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