Nuoto di fondo Coppa del Mondo a Golfo Aranci | Italia trionfa nella staffetta 4×1500 con SuperGreg rimonta show

Durante una tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo a Golfo Aranci, l’Italia ha vinto la staffetta mista 4×1500 metri. Il protagonista della gara è stato un nuotatore italiano, che ha superato gli avversari negli ultimi metri, portando l’Italia al primo posto davanti a Francia e Australia. La gara è stata caratterizzata da un finale combattuto e da una rimonta decisiva dell’atleta italiano.

Paltrinieri beffa Olivier negli ultimi metri e regala all’Italia 1 il successo nella staffetta mista davanti a Francia e Australia. Nel pomeriggio la sprint knockout con il campione carpigiano di nuovo in acqua. Ci voleva lui, naturalmente. Gregorio Paltrinieri ha fatto quello che sa fare meglio: resistere, calcolare, aspettare il momento giusto e poi scattare quando gli altri pensavano di averla già vinta. A Golfo Aranci, sede della terza tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo 2026, l’Italia conquista il titolo della staffetta mista 4×1500 stile libero con il tempo di 1h05’04"6, beffando la Francia di appena un secondo e un decimo in una volata finale che resterà negli occhi di chi era sulle rive della Sardegna.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Paltrinieri d’argento nella sprint di Ibiza: “SuperGreg” sul podio nella Coppa del Mondo di nuoto di fondoIl carpigiano tocca in 5’45"2 a soli 1"9 dall’ungherese Betlehem, vincitore anche della dieci chilometri di ieri. Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri trascina la staffetta mista alla vittoria a Golfo AranciNella seconda giornata della terza tappa di Coppa del Mondo di nuoto in acque libere, andata in scena a Golfo Aranci, l’Italia ha conquistato una... Altri aggiornamenti Temi più discussi: World Cup Fondo: A Golfo Aranci La Terza Tappa – Italia A Caccia Del Primo Successo Stagionale; Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci si ritira nella 10 km femminile a Golfo Aranci. Vince ancora Moesha Johnson; World Cup a Golfo Aranci. Venerdì la 10 km su Rai Sport; Coppa del Mondo OW. Stop 2. 10 km, Vincono David Betlehem e Moesha Johnson, Andrea Filadelli sul podio. Nuoto di fondo, Coppa del Mondo a Golfo Aranci: Italia trionfa nella staffetta 4×1500 con SuperGreg rimonta showPaltrinieri beffa Olivier negli ultimi metri e regala all'Italia 1 il successo nella staffetta mista davanti a Francia e Australia. Nel pomeriggio la sprint kno ... sportface.it Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri trascina la staffetta mista alla vittoria a Golfo AranciNella seconda giornata della terza tappa di Coppa del Mondo di nuoto in acque libere, andata in scena a Golfo Aranci, l’Italia ha conquistato una vittoria ... oasport.it Un appuntamento che è ormai tradizione. Torna il Trofeo Settecolli IP L'atmosfera unica del Foro Italico accoglie da venerdì 26 a domenica 28 giugno l'eccellenza del nuoto azzurro e i big del panorama internazionale. Sarà l’ultimo check prima degli Europei - facebook.com facebook