Una coppa del mondo di 200 metri è stata disegnata sul campo di grano in Veneto, in provincia di Verona. L’opera è stata realizzata da Dario Gambarin e rappresenta il trofeo della competizione. La creazione è stata realizzata come tributo alla vittoria della nazionale spagnola ai Mondiali 2026. La figura si estende su un’area di circa 200 metri e raffigura il trofeo, visibile dall’alto.

Una Coppa del Mondo disegnata sulla terra per celebrare la vittoria della Spagna ai Mondiali 2026. È la nuova opera di land art realizzata da Dario Gambarin a Castagnaro, in provincia di Verona, come tributo alla nazionale vincitrice. L'opera occupa un campo di stoppie di grano appena trebbiato di circa 30mila metri quadrati. Al centro campeggia una Coppa del Mondo lunga circa 200 metri, affiancata dalla scritta "Espana" (Spagna). Come in tutte le sue creazioni, Gambarin ha lavorato interamente a mano libera, utilizzando trattore, aratro ed erpice rotante, senza ricorrere a tracciamenti preliminari. "Lo sport ci mostra che è possibile affrontarsi senza diventare nemici. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Coppa del Mondo di 200 metri in un campo di grano in Veneto: l'artista Gambarin celebra la vittoria della Spagna

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