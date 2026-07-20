Controllo antidoping e caduta | il giorno nero di Vingegaard

Alle 2 di notte, durante una tappa in Francia, sono stati effettuati controlli antidoping a sorpresa su Jonas Vingegaard. Il ciclista è caduto durante la stessa giornata di controlli. La normativa francese permette di condurre verifiche tra le 23 e le 5 del mattino. Non ci sono altre informazioni sulle motivazioni o sui risultati dei test.

Se il buongiorno si vede dal mattino a Jonas Vingegaard deve essere scesa la catena. Controlli antidoping a sorpresa alle 2 di notte (si corre in Francia e qui il Codice dello Sport lo consente: dalle 23 alle 5 di mattina. Soprattutto quando a carico dell'atleta, sussistano gravi e concordanti sospetti che egli abbia violato o stia per violare le disposizioni antidoping), ndr). Controllo alle 2 di notte al danese, alle 5 del mattino a Pogacar. «Jonas è stato controllato alle 2 di notte, io alle 5: di fatto ho dormito solo 4 ore ha commentato ad Eurosport al via della tappa la maglia gialla -. Diciamo che ho avuto una piacevole e lunga mattinata! Mi sono rilassato ascoltando Eminem e gustandomi diversi caffè, ma di sicuro non è stato bello essere svegliato mentre ero nel mondo dei sogni». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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