Durante la finale del Mondiale tra Spagna e Argentina, Antonio Conte ha rilasciato dichiarazioni a DAZN. Ha affermato che da questo torneo si deve imparare e ha commentato la gestione del VAR e il rimpianto per alcune decisioni, in particolare riguardo a Lautaro. Inoltre, ha dichiarato di non essere stato contattato per un ruolo di allenatore della nazionale italiana in futuro.

Conte a DAZN dopo la finale del Mondiale tra Spagna e Argentina: le sue parole tra futuro, Nazionale, VAR e il rimpianto Lautaro. Antonio Conte è tornato a parlare negli studi di DAZN durante la serata della finale del Mondiale tra Spagna e Argentina. L’ex allenatore del Napoli, accostato anche alla panchina della Nazionale, ha affrontato diversi temi: dal suo futuro personale all’esperienza azzurra, passando per il lavoro di Massimiliano Allegri, il tema arbitrale, il mancato impiego di Lautaro Martinez e il percorso della Spagna di Luis De La Fuente. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Conte tra Napoli, Nazionale e VAR: «Da questo Mondiale bisogna imparare. Io ct dell’Italia? Non sono stato contattato»

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Conte: "Futuro? Attendo sviluppi. La Figc non mi ha contattato, fare il ct è stato bellissimo"L'ex allenatore ha dichiarato di non aver ricevuto ancora proposte ufficiali per il ruolo di commissario tecnico.

Temi più discussi: Antonio Conte: Napoli mi ha riempito di grande gioia. Nazionale? Non sono stato contattato; Conte: Due splendide annate a Napoli, ora aspetto sviluppi; Allegri si presenta: Napoli avventura meravigliosa, fortunato ad ereditare squadra da Conte; Conte: Nazionale? Mai contattato. E ci sono già stato.

Allora, #Conte pare in pole position per la guida di @Azzurri . Sarebbe la migliore notizia per la Nazionale, che ha già dimostrato di saper trasformare in una squadra solida pur con un materiale poco più che mediocre, e per i tifosi di @sscnapoli che allontane x.com

Antonio Conte: Napoli mi ha riempito di grande gioia. Nazionale? Non sono stato contattatoLe ultime sue parole arrivarono dall'interno della Sala Stampa del Maradona lo scorso 24 maggio, al fianco di Aurelio De Laurentiis e dopo l'ultima partita sulla panchina del ... ilmattino.it

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