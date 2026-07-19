Antonio Conte ha dichiarato di non aver mai ricevuto contatti ufficiali per il ruolo di commissario tecnico della nazionale. Durante l’intervista su Dazn, prima della finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina, l’ex allenatore del Napoli ha parlato anche di altri temi legati al calcio. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sul suo futuro professionale.

Antonio Conte è stato ospite di Dazn nel lungo pre partita di Spagna-Argentina, finale del Mondiale 2026. Tanti i temi trattati dall’ex allenatore del Napoli, a partire dalla Nazionale. “ Sono state scelte persone di valore a capo della struttura – ha esordito Conte nelle dichiarazioni – Malagò lo conosciamo tutti, sappiamo cosa ha fatto come Presidente del Coni e conosciamo il valore e lo spessore della sua persona ” ha sostenuto. Commenti positivi anche per Paolo Maldini. “ Non poteva restare fuori dal calcio – ha sostenuto – è stato il difensore più forte della storia italiana ed anche come dirigente ha fatto bene. Una figura che si è contraddistinta per serietà ” ha ammesso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte a Dazn: “Non sono stato contattato per il ruolo di CT”

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CONTE: A Napoli sto bene ho voglia e disponibilità per continuare questo percorso | DAZN

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