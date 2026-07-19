L'ex allenatore ha dichiarato di non aver ricevuto ancora proposte ufficiali per il ruolo di commissario tecnico. Ha aggiunto di essere attualmente in uno stato di serenità, dopo aver trascorso due stagioni positive, che gli hanno dato soddisfazione sia a livello personale che professionale. Ha anche affermato di attendere sviluppi futuri senza specificare tempistiche o dettagli.

"Adesso sto bene e sono molto sereno, aver fatto due splendide annate mi ha riempito di grande gioia e di grande soddisfazione e mi ha dato molto a livello umano. Napoli mi ha dato tantissimo". Così Antonio Conte, ospite negli studi di Dazn per la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina, torna sul suo addio al Napoli. "Adesso sono molto tranquillo, mi sto godendo la famiglia e le vacanze. Sono uno che quando lavora spende tantissimo a livello energetico, e mi rendo conto che a volte ho bisogno di recuperare", ha aggiunto., "Sono molto contento di quello che sono stati questi due anni a Napoli e di poter riposare e vedere calcio - ha detto ancora Conte - in attesa di eventuali situazioni e sviluppi durante l'anno". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Conte: "Futuro? Attendo sviluppi. La Figc non mi ha contattato, fare il ct è stato bellissimo"

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