Antonio Conte ha dichiarato di aver tentato di portare Greenwood a Napoli nel 2024. L’allenatore ha fatto questa rvelazione durante un collegamento su Dazn, prima della finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul trasferimento o sulle trattative, ma il nome del giocatore è stato esplicitamente menzionato come obiettivo di mercato del club.

Intervenuto su Dazn nel corso del pre-partita della finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina, Antonio Conte ha rivelato un interessante retroscena di mercato risalente al 2024. Queste le parole dell'ex tecnico dei partenopei: "Greenwood è un calciatore molto forte, lo avevamo cercato anche noi il mio primo anno al Napoli, parlai anche con il padre. Peccato, alla Roma avrebbe fatto un salto in avanti". L'attaccante inglese è stato a lungo inseguito dai giallorossi, ma senza successo. L'ex Marsiglia è passato qualche giorno fa al Fenerbahçe a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Sportmediaset.mediaset.it - Conte svela: "Greenwood? Avevamo cercato di portarlo a Napoli"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli, Di Marzio svela: “Sarri è la prima scelta se Conte va via”Secondo quanto riferito da un noto esperto di calciomercato, il nome di Sarri sarebbe la prima opzione per la panchina del Napoli nel caso in cui...

Conte-De Laurentiis, Alvino svela lo scenario NapoliAlvino ha rivelato alcune novità sul futuro del Napoli, avvicinandosi a un momento cruciale della stagione.

Temi più discussi: Mercato Napoli, Conte svela: Volevo Greenwood, parlai col padre. Roma? Peccato; Conte svela: Avevo parlato con Greenwood per portarlo al Napoli. Nazionale? Nessun contatto; Conte svela un affare saltato: Lo volevo al Napoli, parlai con il padre; Conte svela un affare saltato | Lo volevo al Napoli parlai con il padre.

Conte svela: Avevo parlato con Greenwood per portarlo al Napoli. Nazionale? Nessun contattoAntonio Conte parla del futuro, smentisce la Nazionale e svela il retroscena Greenwood al Napoli, ricordando anche Vialli e Romero. tuttonapoli.net

DAZN - Retroscena Greenwood, Conte: Lo avevamo cercato nel mio primo anno a NapoliAntonio Conte, ex allenatore del Napoli, ha rivelato a DAZN un retroscena di mercato su Mason Greenwood e il suo primo anno in azzurro. Ecco quanto evidenziato da Napoli Magazine: Peccato per la Ro ... napolimagazine.com