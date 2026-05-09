conte de laurentiis alvino svela lo scenario napoli

Alvino ha rivelato alcune novità sul futuro del Napoli, avvicinandosi a un momento cruciale della stagione. La questione riguarda i rapporti tra il tecnico e il presidente della società, mentre si attendono sviluppi sulla gestione della squadra in vista delle prossime partite. La situazione rimane sotto osservazione, con i media che seguono attentamente ogni dettaglio delle trattative interne.

Il Napoli si avvicina a un passaggio importante della sua stagione. Lunedì può arrivare un risultato pesante. La squadra di Antonio Conte ha la possibilità di blindare la qualificazione alla prossima Champions League e difendere il secondo posto, obiettivo che oggi vale molto più di quanto una parte dell’ambiente sembri riconoscere. A sottolinearlo è stato Carlo Alvino, intervenuto durante Terzo Tempo Calcio Napoli su Televomero. Il giornalista ha difeso il percorso degli azzurri, ricordando il contesto complicato in cui è maturata la stagione. “Faccio fatica a pensare che il Napoli non possa mantenere il secondo posto, visto il valore delle ultime tre avversarie che incontrerà.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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