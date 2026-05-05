Secondo quanto riferito da un noto esperto di calciomercato, il nome di Sarri sarebbe la prima opzione per la panchina del Napoli nel caso in cui l’attuale allenatore non dovesse proseguire. La situazione rimane incerta e si attendono aggiornamenti ufficiali, mentre le voci sul futuro del tecnico in carica continuano a circolare nei media sportivi. La squadra monitora eventuali sviluppi e prepara eventuali piani di riserva.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il futuro della panchina del Napoli continua a tenere banco e arrivano nuove indicazioni. Gianluca Di Marzio, intervenuto nel podcast “Caffè Di Marzio” su Tuttonapoli.net, ha fatto chiarezza sul possibile scenario in caso di addio di Antonio Conte. Il giornalista Sky ha indicato Maurizio Sarri come prima scelta del club azzurro. «Confermiamolo: è sicuramente la prima scelta del Napoli qualora con Conte si dovesse arrivare a un divorzio», ha spiegato Di Marzio, sottolineando come Aurelio De Laurentiis voglia affidare il nuovo progetto a un allenatore capace di riportare entusiasmo e identità di gioco.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Di Marzio svela: “Sarri è la prima scelta se Conte va via”

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