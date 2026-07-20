Conte su Lautaro | Cresciuto tanto | ora è un leader! C’è un’Inter con lui e una senza

Da internews24.com 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la finale tra Argentina e Spagna, Antonio Conte ha commentato la crescita di Lautaro Martinez, sottolineando come sia diventato un leader. Ha affermato che l’Inter con lui in campo si distingue da quella senza, evidenziando il suo ruolo nel gruppo. Le sue parole sono state rilasciate ai microfoni di DAZN durante la serata. Non ci sono state altre dichiarazioni o commenti ufficiali sull’evento.

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di Andrea Greco . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Durante la serata della finale tra Argentina e Spagna,  Antonio Conte  è intervenuto ai microfoni di  DAZN. Al tecnico è stato chiesto un parere approfondito su  Lautaro Martinez, il capitano dell’ Inter  decisivo con un gol in semifinale per l’accesso alla finalissima della competizione. Nonostante i passati dissidi sul terreno di gioco a Milano e la recente discussione sul campo durante il match tra la squadra campana e la compagine milanese, l’allenatore ha espresso un giudizio oggettivo e di grande stima. ULTIMISSIME LAUTARO – « Io sono arrivato all’Inter quando poi l’anno prima Lautaro con Spalletti aveva giocato alcune gare ma non era un titolare fisso. 🔗 Leggi su Internews24.com

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