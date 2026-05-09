Prima della partita tra Lazio e Inter, il tecnico nerazzurro ha commentato la scomparsa di un ex calciatore importante per il club, sottolineando il ruolo di leggenda che aveva. Ha anche annunciato che Lautaro Martinez giocherà circa un’ora durante l’incontro. Le dichiarazioni sono state rilasciate in diretta a DAZN, in un momento di attesa prima del fischio d’inizio.

di Alberto Petrosilli Chivu, tecnico dell’Inter, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro la Lazio all’Olimpico: le sue dichiarazioni. Le parole di Cristian Chivu ai microfoni di DAZN, a pochi minuti dal calcio d’inizio di Lazio-Inter, sono cariche di commozione per la perdita di una figura storica e di determinazione per il finale di stagione. L’ Inter vuole onorare la memoria di Evaristo Beccalossi, scomparso tragicamente in settimana. PAROLE – « Beccalossi? Il mondo Inter ha perso una leggenda, per tutto quello che ha rappresentato. Ha onorato al meglio l’interismo e la maglia, ci dispiace tanto aver perso un componente importante della famiglia nerazzurra.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu a DAZN: «Con la scomparsa di Beccalossi l’Inter ha perso una leggenda. Lautaro giocherà un’ora»

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