Il gruppo di tifosi e giocatori della Festa Inter si riunisce per celebrare Cristian Chivu, che dopo la partita si lascia andare a qualche parola e si avvicina ai supporters. Federico Dimarco lo accompagna sotto la curva, dove il pubblico si raduna per esprimere entusiasmo. Marotta commenta di aver puntato su Chivu senza remore, mentre Lautaro afferma che il suo arrivo ha cambiato l’aria nello spogliatoio.

Milano, 3 maggio 2026 – Cristian Chivu si lascia andare solo poco dopo il novantesimo, sarà Federico Dimarco a spingerlo sotto la curva al via della festa. Beppe Marotta entra in campo raggiante negli istanti successivi al fischio finale. E’ la notte del ventunesimo Scudetto nerazzurro, che stacca i cugini rossoneri come al principio dell’era Berlusconi. Inter Milan’s Marcus Thuram (L) jubilates with his teammate Niccolo’ Barella e Federico Dimarco after winning the serie A championship at the end of the Italian serie A soccer match between Inter and Parma at Giuseppe Meazza stadium in Milan, 3 May 2026. ANSA MATTEO BAZZI Marcus Thuram, autore del gol che ha aperto la festa, pensa subito a Nicolò Barella al suo fianco: "È uno dei migliori giocatori al mondo, per me è il migliore in Italia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Festa Inter, il gruppo celebra Chivu. Marotta: "Puntato su di lui senza remore". Lautaro: "Ha cambiato l'aria"

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