Contaminazione microbiologica uova e tramezzini ritirati dal commercio | gli avvisi del Ministero della salute
Nel fine settimana sono stati ritirati dal mercato alcuni lotti di tramezzini e uova fresche. I richiami sono stati disposti a causa di possibili contaminazioni microbiologiche. I prodotti interessati sono stati segnalati tramite avvisi ufficiali del Ministero della Salute. Nessuna altra informazione sui marchi o sui punti vendita coinvolti è stata resa nota.
I richiami scattati nel weekend interessano un lotto di tramezzini confezionati e un lotto di uova fresche per possibile contaminazione microbiologica degli alimenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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