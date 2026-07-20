Contaminazione microbiologica uova e tramezzini ritirati dal commercio | gli avvisi del Ministero della salute

Notizia in breve

Nel fine settimana sono stati ritirati dal mercato alcuni lotti di tramezzini e uova fresche. I richiami sono stati disposti a causa di possibili contaminazioni microbiologiche. I prodotti interessati sono stati segnalati tramite avvisi ufficiali del Ministero della Salute. Nessuna altra informazione sui marchi o sui punti vendita coinvolti è stata resa nota.