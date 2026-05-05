Tramezzini con porchetta richiamati dal commercio per presenza di Listeria | l'avviso del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha emesso un avviso di richiamo per alcuni tramezzini con porchetta a causa della presenza di Listeria monocytogenes. Il provvedimento è stato adottato dopo che sono stati riscontrati casi positivi al batterio nei prodotti derivanti dalla materia prima utilizzata. Non sono stati segnalati ancora eventuali casi di malattia correlati, ma si raccomanda di evitare il consumo dei tramezzini interessati.

L'allerta alimentare per rischio microbiologico è scattata a causa della rilevata positività al batterio della Listeria monocytogenes nei tramezzini derivante dalla materia prima porchetta.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Burrata e stracciatella ritirate dal commercio per accertata presenza di Listeria: l’avviso del MinisteroIl richiamo di alcuni lotti di burrata e stracciatella è scattato a seguito di analisi in autocontrollo che hanno accertato la presenza di Listeria... Tramezzini richiamati dai supermercati, rischio salute per presenza ListeriaIl ministero della Salute, nella sua funzione di controllo sull’etichettatura e la sicurezza dei prodotti alimentari, ha richiamato un prodotto... Aggiornamenti e contenuti dedicati Allarme alimentare: come riconoscere i lotti di moringa e coriandolo richiamatiIl Ministero della Salute ha disposto il ritiro di un lotto di polvere di moringa e di un lotto di semi di coriandolo: ecco come individuare i prodotti interessati e cosa fare ... notizie.it Supermercati, due prodotti richiamati dal mercato per rischio contaminazione: la comunicazione del Ministero della SaluteNuovi avvisi di richiamo sono stati diffusi dal Ministero della Salute in collaborazione con alcune catene di supermercati. Le segnalazioni riguardano due prodotti alimentari: un lotto di colatura di ... ilgazzettino.it