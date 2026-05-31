Mango Flli Orsero ritirati dal commercio per pesticidi oltre i limiti | l’avviso del Ministero della salute

Notizia in breve

Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di diversi lotti di mango importati dal Sud America, sospettati di contenere pesticidi oltre i limiti consentiti. La decisione è stata presa dall’azienda stessa, Mango F.lli Orsero, che ha avviato un richiamo precauzionale del prodotto. Il ritiro riguarda mango provenienti da specifici lotti, a causa della presenza di un insetticida non autorizzato nell’Unione Europea. Non sono state segnalate persone intossicate o altri problemi di salute.