Mango Flli Orsero ritirati dal commercio per pesticidi oltre i limiti | l’avviso del Ministero della salute
Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di diversi lotti di mango importati dal Sud America, sospettati di contenere pesticidi oltre i limiti consentiti. La decisione è stata presa dall’azienda stessa, Mango F.lli Orsero, che ha avviato un richiamo precauzionale del prodotto. Il ritiro riguarda mango provenienti da specifici lotti, a causa della presenza di un insetticida non autorizzato nell’Unione Europea. Non sono state segnalate persone intossicate o altri problemi di salute.
Il richiamo di diversi lotti di mango provenienti dal sud America disposto dalla stessa azienda in via precauzionale per presenza di un insetticida non consentito in Ue. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
“Livelli di piombo pericolosi”. Prodotti ritirati ora dal mercato: avviso urgente del Ministero della SaluteIl Ministero della Salute ha emesso un avviso urgente riguardante alcuni prodotti di largo consumo, segnalando livelli di piombo che superano i...
Sesamo nero tostato richiamato per presenza di aflatossina B1 oltre i limiti: avviso del Ministero della saluteIl Ministero della salute ha emesso un avviso riguardo al sesamo nero tostato, segnalando la presenza di aflatossina B1 oltre i limiti di legge.