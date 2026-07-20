Prima della finale dei Mondiali, un post virale ha attirato l’attenzione di McGregor, annunciando cinque anni fa che Argentina e Spagna si sarebbero sfidate nel 2026 e che l’Argentina avrebbe vinto 3-2. L’atleta ha deciso di scommettere 100.000 dollari sul risultato previsto. La previsione, attribuita a un presunto “viaggiatore del tempo”, ha portato McGregor a puntare sulla vittoria dell’Argentina.

Alla vigilia della finale dei Mondiali, Conor McGregor si è fatto allettare da un post - diventato virale e bollato come opera di un 'viaggiatore del tempo' - che cinque anni fa anticipava non solo che Spagna e Argentina si sarebbero affrontate nell'atto conclusivo della Coppa del Mondo 2026, ma anche che Messi e compagni avrebbero vinto 3-2. Il lottatore di MMA ci ha messo sopra ben 100mila dollari, non è andata benissimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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