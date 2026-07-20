Conor McGregor cade nella trappola del ‘viaggiatore del tempo' | gioca 100mila dollari sul 3-2 dell'Argentina
Prima della finale dei Mondiali, un post virale ha attirato l’attenzione di McGregor, annunciando cinque anni fa che Argentina e Spagna si sarebbero sfidate nel 2026 e che l’Argentina avrebbe vinto 3-2. L’atleta ha deciso di scommettere 100.000 dollari sul risultato previsto. La previsione, attribuita a un presunto “viaggiatore del tempo”, ha portato McGregor a puntare sulla vittoria dell’Argentina.
Alla vigilia della finale dei Mondiali, Conor McGregor si è fatto allettare da un post - diventato virale e bollato come opera di un 'viaggiatore del tempo' - che cinque anni fa anticipava non solo che Spagna e Argentina si sarebbero affrontate nell'atto conclusivo della Coppa del Mondo 2026, ma anche che Messi e compagni avrebbero vinto 3-2. Il lottatore di MMA ci ha messo sopra ben 100mila dollari, non è andata benissimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Drake e Conor #McGregor hanno scommesso cifre milionarie sull’Argentina nella finale dei Mondiali 2026 contro la Spagna, in programma il 19 luglio nel New Jersey. Il rapper punta 1,5 milioni di dollari, il fighter 100 mila sul 3-2. https://ift.tt/SpDKbRO facebook
Conor McGregor (UFC 329) vs Tipo Normale reddit
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