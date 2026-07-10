Durante una conferenza stampa, Conor McGregor ha rischiato di scatenare una rissa con Max Holloway, con la sicurezza che è dovuta intervenire più volte per placare la tensione. Nel corso dell’evento, l’irlandese ha anche cantato “Wonderwall”, attirando l’attenzione dei presenti. L’incontro tra i due combattenti si è trasformato in un momento di forte agitazione, tra dichiarazioni accese e atteggiamenti provocatori.

Il ritorno di Conor McGregor in UFC si trasforma in uno show tra musica, polemiche, dichiarazioni incendiarie e tensione alle stelle con Max Holloway. La sicurezza deve intervenire più volte per evitare che il faccia a faccia sul palco degeneri prima del combattimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Conor McGregor and Max Holloway get heated in UFC 329 preview

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