Spunta il rischio ‘ineleggibilità' per Malagò nella corsa alla presidenza FIGC | cos'è il ‘cooling off'
Si apre uno spiraglio di incertezza sulla candidatura dell’ex presidente del CONI alla presidenza della FIGC, legato a una norma nota come “cooling off”. Questa norma potrebbe impedire a Malagò di candidarsi, creando un possibile ostacolo legale. La questione si inserisce in una sfida politica tra l’attuale candidato e un altro ex presidente, con le decisioni che potrebbero influenzare gli sviluppi futuri dell’elezione.
La norma denominata “cooling off” potrebbe ostacolare la candidatura dell’ex presidente CONI, Giovanni Malagò, alla FIGC mentre si accende la sfida con Abete. Settimana decisiva tra incontri e alleanze in vista del voto del 22 giugno.🔗 Leggi su Fanpage.it
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