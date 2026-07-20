Concerto per l’Italia Bollani e Harding incantano Siena Applauso infinito
In Piazza del Campo, il concerto ha ricevuto una lunga standing ovation, con il pubblico entusiasta che ha applaudito senza sosta. La serata, parte del Chigiana International Festival & Summer Academy, ha visto protagonisti Bollani e Harding, che hanno incantato gli spettatori. La piazza gremita ha confermato l’attenzione e l’interesse verso uno degli eventi più attesi dell’ambito musicale.
Standing ovation in Piazza del Campo. Bollani e Harding incantano Siena, in una serata davvero straordinaria. Una Piazza del Campo gremita ha accolto con una lunga standing ovation il sesto Concerto per l’Italia, confermando la grande attenzione rivolta a uno degli appuntamenti più attesi del Chigiana International Festival & Summer Academy. Migliaia di persone hanno seguito il concerto gratuito che ha visto protagonisti l’ Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Daniel Harding e Stefano Bollani al pianoforte. Tra i tanti ospiti invitati dalla Chigiana anche Bernardo Mattarella nipote del Presidente della Repubblica e ad di Invitalia con Diego Nepi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Piazza del Campo incanta: trionfo per il Concerto per l'Italia - 3
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