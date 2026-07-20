Concerto per l’Italia Bollani e Harding incantano Siena Applauso infinito

Da lanazione.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Piazza del Campo, il concerto ha ricevuto una lunga standing ovation, con il pubblico entusiasta che ha applaudito senza sosta. La serata, parte del Chigiana International Festival & Summer Academy, ha visto protagonisti Bollani e Harding, che hanno incantato gli spettatori. La piazza gremita ha confermato l’attenzione e l’interesse verso uno degli eventi più attesi dell’ambito musicale.

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Standing ovation in Piazza del Campo. Bollani e Harding incantano Siena, in una serata davvero straordinaria. Una Piazza del Campo gremita ha accolto con una lunga standing ovation il sesto Concerto per l’Italia, confermando la grande attenzione rivolta a uno degli appuntamenti più attesi del Chigiana International Festival & Summer Academy. Migliaia di persone hanno seguito il concerto gratuito che ha visto protagonisti l’ Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Daniel Harding e Stefano Bollani al pianoforte. Tra i tanti ospiti invitati dalla Chigiana anche Bernardo Mattarella nipote del Presidente della Repubblica e ad di Invitalia con Diego Nepi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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