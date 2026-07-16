Siena, 16 luglio 2026 – Stefano Bollani sarà protagonista di un doppio appuntamento insieme a Daniel Harding e all'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia: il 17 luglio alla Basilica di Massenzio (ore 21) e il 18 luglio in Piazza del Campo a Siena per il Concerto per l'Italia (ore 21.30). In programma, in entrambe le serate, Alborada del gracioso di Maurice Ravel, la Rhapsody in Blue di George Gershwin nella versione per jazz band e i Quadri di un'esposizione di Modest Musorgskij nell'orchestrazione di Ravel. Il 18 luglio Bollani, Harding e l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia saranno in Piazza del Campo per il Concerto per l'Italia, inserito, come da tradizione, nel quadro del Chigiana International Festival & Summer Academy 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Siena, Stefano Bollani in piazza del Campo per il Concerto per l'Italia

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