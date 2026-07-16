Stefano Bollani e Daniel Harding | doppio concerto tra Roma e Siena
Un doppio concerto si è svolto tra Roma e Siena, coinvolgendo il pianista Stefano Bollani e il direttore d’orchestra Daniel Harding. Bollani si è esibito al fianco dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, sotto la direzione di Harding. Gli eventi si sono svolti in due location storiche, valorizzando il patrimonio architettonico italiano. La performance ha visto l’esecuzione di brani classici e contemporanei.
La grande musica internazionale incontra il patrimonio storico e architettonico italiano per un doppio appuntamento di altissimo profilo culturale. Stefano Bollani, celebre pianista dal talento poliedrico, torna a esibirsi al fianco del direttore d’orchestra Daniel Harding e dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Due le serate in programma che trasformeranno altrettanti luoghi simbolo della penisola in palcoscenici a cielo aperto: il diciassette luglio a Roma e il diciotto luglio a Siena. Il ritorno alla Basilica di Massenzio. La prima serata segna un momento storico per la Capitale. L’appuntamento romano si inserisce infatti nel cartellone della rassegna Massenzio – Estate 2026, che sancisce il ritorno dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia alla Basilica di Massenzio dopo quarantasette anni di assenza. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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