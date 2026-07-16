Stefano Bollani e Daniel Harding | doppio concerto tra Roma e Siena

Notizia in breve

Un doppio concerto si è svolto tra Roma e Siena, coinvolgendo il pianista Stefano Bollani e il direttore d’orchestra Daniel Harding. Bollani si è esibito al fianco dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, sotto la direzione di Harding. Gli eventi si sono svolti in due location storiche, valorizzando il patrimonio architettonico italiano. La performance ha visto l’esecuzione di brani classici e contemporanei.