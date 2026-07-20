Il concerto di Bad Bunny a Milano è stato annullato dopo che circa 80.000 persone si sono radunate all’aperto e sono state colpite da una grandinata. La pioggia intensa ha costretto il pubblico a cercare riparo, con molti che si sono ritrovati con vestiti zuppi e il terreno diventato fangoso. La decisione di interrompere l’evento ha generato polemiche sulla scelta della location, ritenuta inadeguata per le condizioni meteo.

Milano – La fuga sotto una pioggia di grandine, la ricerca di un riparo mentre i vestiti si inzuppavano e la terra sotto i piedi si trasformava in fango. In un lampo, gli ombrelli portati per proteggersi dal sole sono diventati scudi contro una bomba d’acqua. È l’emergenza che ha coinvolto sabato sera quasi 80mila persone all’Ippodromo La Maura per la seconda data del live dell’artista portoricano Bad Bunny. L’area è stata evacuata per il violento temporale e il concerto annullato. In mattinata, l’organizzatore Live Nation ha fatto sapere che i biglietti saranno rimborsati integralmente, spiegando che “dopo aver compiuto ogni sforzo per riprogrammare l’evento” non è stato possibile trovare una nuova data e ribadendo che “l a sicurezza di tutti i presenti è sempre stata la priorità”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Concerto di Bad Bunny annullato, gli 80mila sotto la grandine e le polemiche: “Location inadeguata”

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I concerti di Bad Bunny sono di un altro livello

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