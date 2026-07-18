Il concerto di Bad Bunny a Milano è stato interrotto a causa di una forte grandinata che si è scatenata poco dopo le 21. L'evento si svolgeva all'ippodromo di San Siro, dove circa 80.000 persone erano presenti. La tempesta di maltempo ha causato l'interruzione dello spettacolo, con le autorità che hanno sospeso l'evento per motivi di sicurezza. Nessun dettaglio sulle eventuali conseguenze per i partecipanti è stato ancora comunicato.

La violenta ondata di maltempo, accompagnata da una altrettanto violenta grandinata, che si è abbattuta poco dopo le 21 su Milano ha colpito anche il concerto del musicista portoricano Bad Bunny che si stava esibendo all'ippodromo di San Siro. I vigili del fuoco hanno provveduto ad evacuare le migliaia di persone – circa 80mila – accorse da tutta Italia e anche dall’estero per il concerto ospitato all’interno dell’area della Maura. Ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, Serena Bortone, autrice de Le dirimpettaie (Rizzoli), narra di tre donne che capiscono che la. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Sospeso il concerto di Bad Bunny a Milano, 80mila fan sotto la tempesta di grandine

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POV: sei al concerto di Bad Bunny ma per un secondo ti è sembrato quello di Olly

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