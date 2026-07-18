Tempesta di grandine su Bad Bunny a Milano concerto sospeso | evacuati gli 80mila spettatori all’ippodromo alcuni fan feriti

Una tempesta di grandine ha colpito Milano poco dopo le 21, interrompendo il concerto di un artista internazionale all’ippodromo di San Siro. Circa 80.000 persone sono state evacuate in fretta, alcune riportando ferite. L’evento è stato sospeso e la musica si è fermata mentre il maltempo causava danni e disagio tra il pubblico. Non si segnalano decessi, ma alcuni fan sono rimasti feriti durante la fuga.

Milano, 18 luglio 2026 – La violenta ondata di maltempo, accompagnata da una altrettanto violenta grandinata, che si è abbattuta poco dopo le 21 su Milano ha colpito anche il concerto del musicista portoricano Bad Bunny che si stava esibendo all'ippodromo di San Siro. I vigili del fuoco hanno provveduto ad evacuare le migliaia di persone – circa 80mila – accorse da tutta Italia e anche dall’estero per il concerto ospitato all’interno dell’area della Maura. Puerto Rican artist Bad Bunny performs at La Maura hippodrome as part of his world tour in Milan, Italy, 17 July 2026. The tour is centered on his latest album 'DeBI TiRAR MaS FOToS' ANSA MATTEO BAZZI https:www. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Milano, forte grandinata e Bad Bunny sospende il concerto

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Tempesta e grandine su Milano, sospeso il concerto di Bad Bunny alla Maura: evacuati gli 80mila spettatori presenti all’eventoUna tempesta con grandine ha colpito Milano poco dopo le 21, causando l’interruzione del concerto di Bad Bunny all’ippodromo di San Siro.

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