Conad Nord Ovest acquisisce PiùMe ed entra nel mercato dei prodotti per la casa e la persona Via libera dell’Antitrust per 260 negozi
L’Antitrust ha approvato l’acquisizione di PiùMe da parte di Conad Nord Ovest, che gestisce ora 260 negozi. La catena, specializzata in prodotti per la casa e la persona, entra nel settore con questa operazione. La firma dell’accordo è stata ufficializzata oggi, con l’autorizzazione arrivata dopo le verifiche di legge. PiùMe continuerà a operare sotto la gestione di Conad Nord Ovest, che amplia così la propria offerta commerciale.
Pistoia, 20 luglio 2026 – Conad Nord Ovest entra nel mercato dei prodotti per la cura della casa e della persona attraverso l’acquisizione della catena PiùMe. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha dato il via libera, senza imporre prescrizioni, all’acquisto di General srl e delle società collegate titolari dei negozi. L’operazione, annunciata nel dicembre scorso, può quindi passare alla fase conclusiva con il closing. PiùMe continuerà comunque a operare come attività separata da Conad, mantenendo la propria insegna e l’attuale organizzazione. Per Conad Nord Ovest, una delle maggiori imprese italiane della distribuzione... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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