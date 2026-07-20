L’Antitrust ha approvato l’acquisizione di PiùMe da parte di Conad Nord Ovest, che gestisce ora 260 negozi. La catena, specializzata in prodotti per la casa e la persona, entra nel settore con questa operazione. La firma dell’accordo è stata ufficializzata oggi, con l’autorizzazione arrivata dopo le verifiche di legge. PiùMe continuerà a operare sotto la gestione di Conad Nord Ovest, che amplia così la propria offerta commerciale.

Pistoia, 20 luglio 2026 – Conad Nord Ovest entra nel mercato dei prodotti per la cura della casa e della persona attraverso l’acquisizione della catena PiùMe. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha dato il via libera, senza imporre prescrizioni, all’acquisto di General srl e delle società collegate titolari dei negozi. L’operazione, annunciata nel dicembre scorso, può quindi passare alla fase conclusiva con il closing. PiùMe continuerà comunque a operare come attività separata da Conad, mantenendo la propria insegna e l’attuale organizzazione. Per Conad Nord Ovest, una delle maggiori imprese italiane della distribuzione... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Conad Nord Ovest acquisisce PiùMe ed entra nel mercato dei prodotti per la casa e la persona. Via libera dell’Antitrust per 260 negozi

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