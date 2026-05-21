Bracchi acquisisce Rostock Trans ed entra nel mercato dell’eolico | nasce un gruppo da 240 milioni
Bracchi, azienda attiva nel settore dei trasporti e della logistica, ha annunciato l’acquisizione di Rostock Trans, società tedesca specializzata in trasporti pesanti e di natura complessa. L’operazione ha portato alla creazione di un nuovo gruppo con un capitale di 240 milioni di euro. Con questa mossa, la società entra nel mercato dell’eolico, ampliando così la propria presenza nel settore dei trasporti specializzati. La transazione è stata formalizzata attraverso un accordo tra le parti coinvolte.
Bracchi, operatore nel settore dei trasporti e della logistica con servizi altamente specialistici, ha siglato un’acquisizione in Germania rilevando Rostock Trans, azienda leader nei trasporti pesanti e particolarmente complessi. L’operazione rappresenta un passo fondamentale nella strategia di espansione europea del Gruppo, che punta a sbloccare il potenziale commerciale e ad aumentare il fatturato entro la fine dell’anno, consolidando la propria crescita. Annunciati inoltre in questi giorni i dati economici del 2025, con il Gruppo Bracchi che ha raggiunto un fatturato consolidato pari a circa 224 milioni di euro, con 1,5 milioni di spedizioni all’anno e 420. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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