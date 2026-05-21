Bracchi acquisisce Rostock Trans ed entra nel mercato dell’eolico | nasce un gruppo da 240 milioni

Bracchi, azienda attiva nel settore dei trasporti e della logistica, ha annunciato l’acquisizione di Rostock Trans, società tedesca specializzata in trasporti pesanti e di natura complessa. L’operazione ha portato alla creazione di un nuovo gruppo con un capitale di 240 milioni di euro. Con questa mossa, la società entra nel mercato dell’eolico, ampliando così la propria presenza nel settore dei trasporti specializzati. La transazione è stata formalizzata attraverso un accordo tra le parti coinvolte.

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