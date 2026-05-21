Bracchi azienda con hub nel Parmense acquisisce la tedesca Rostock Trans ed entra nel mercato dell' eolico
Bracchi, azienda con sede nel Parmense specializzata in trasporti e logistica, ha annunciato l'acquisto di Rostock Trans, azienda tedesca attiva nel settore dei trasporti pesanti e complessi. Questa operazione consente alla società di espandersi nel mercato tedesco e di ampliare la propria offerta di servizi. Con questa acquisizione, Bracchi entra nel settore dell’eolico, puntando a sviluppare nuove attività legate alle energie rinnovabili. La firma del contratto di acquisto è stata comunicata nelle ultime settimane.
Bracchi, operatore nel settore dei trasporti e della logistica con servizi altamente specialistici, ha siglato un’acquisizione in Germania rilevando Rostock Trans, azienda leader nei trasporti pesanti e particolarmente complessi. L’operazione rappresenta un passo fondamentale nella strategia di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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