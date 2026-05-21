Bracchi azienda con hub nel Parmense acquisisce la tedesca Rostock Trans ed entra nel mercato dell' eolico

Bracchi, azienda con sede nel Parmense specializzata in trasporti e logistica, ha annunciato l'acquisto di Rostock Trans, azienda tedesca attiva nel settore dei trasporti pesanti e complessi. Questa operazione consente alla società di espandersi nel mercato tedesco e di ampliare la propria offerta di servizi. Con questa acquisizione, Bracchi entra nel settore dell’eolico, puntando a sviluppare nuove attività legate alle energie rinnovabili. La firma del contratto di acquisto è stata comunicata nelle ultime settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui