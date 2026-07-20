Nel calcio degli anni Settanta, Kevin Keegan si impose come il primo vero simbolo pop del movimento, molto prima dell’arrivo di David Beckham. Con il suo stile di gioco energico e la presenza carismatica, attirò l’attenzione dei media e dei tifosi, trasformando il ruolo di calciatore in un’icona di massa. Keegan rappresentò un modello di dedizione e passione, distinguendosi per l’impatto mediatico e il fascino personale nel panorama sportivo.

Prima di Beckham ci fu Keegan, prima dello sfarzo ci fu lo sforzo. Icone, parliamo di. Kevin Keegan per primo spostò lo star-system in area di rigore, lo fece in un’epoca - gli anni 70 - che la storiografia più pigra vuole di passaggio, chiusa nella parentesi dei favolosi 60 dove ogni mondo era possibile e degli 80 che arrivarono nudi alla meta, ma con molta plastica e altrettanta fuffa nella differenziata dei sentimenti. Un’epoca che invece segna - non solo nella società, ma anche nel calcio - una linea di confine e la possibilità di una nuova ipotesi, poiché - dopo le promesse mancate delle varie rivoluzioni - offrì alla generazione degli adolescenti diventati uomini un senso alla loro direzione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Con Keegan il calcio scoprì la prima vera icona pop. Trent'anni prima di Beckham

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