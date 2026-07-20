Como idea Kean per l' attacco | primi contatti tra le parti

Il Como ha avviato i primi contatti per ingaggiare Moise Kean, attaccante della Fiorentina. La squadra cerca rinforzi in attacco in vista della prossima Champions League. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club sta valutando un possibile trasferimento del centravanti. La trattativa sarebbe ancora in fase iniziale, senza dettagli su eventuali offerte o accordi. Kean rappresenterebbe un rinforzo importante per il reparto offensivo del Como.

Il Como pensa a Moise Kean per l'attacco. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la squadra di Fabregas cerca rinforzi in attacco per la prossima Champions League e ha messo nel mirino il centravanti della Fiorentina. Per il momento non c'è nessuna trattativa con la Fiorentina, ma nelle scorse ore c'è stato un contatto con l'entourage del giocatore. Ora va capito se questo interesse diventerà concreto e porterà i due club ad avere i primi contatti., Sotto a un post Instagram in cui si parla dell'interesse del Como per Kean, ha risposto anche Giovanni Kean. Il fratello dell'attaccante della Fiorentina ha commentato con un'emoji con le mani giunte. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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