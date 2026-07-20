Como Fabregas ha il piano per Liberali | così può convivere con Nico Paz

Da calcionews24.com 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cesc Fabregas sta pianificando un ruolo diverso nel Como, puntando a inserirsi nel sistema con i Liberali. L’obiettivo è farlo coesistere con Nico Paz, secondo le indicazioni del tecnico spagnolo. Fabregas, ex Milan, si prepara a un nuovo impiego, mentre la squadra lavora per adattare le strategie di formazione. La decisione riguarda la compatibilità tra i due centrocampisti durante le partite.

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Como, Liberali nuova soluzione per Cesc Fabregas: l’ex Milan è il jolly dei lariani e il tecnico spagnolo ha già un idea per farlo convivere con Nico Paz. Mattia Liberali è pronto a iniziare la sua nuova avventura al Como, con Cesc Fabregas che ha già in mente come inserirlo nel proprio progetto tecnico. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore spagnolo ha voluto fortemente il trequartista ex Milan, chiamandolo personalmente quando il club rossonero stava valutando la possibilità di riportarlo alla base dopo l’esperienza al Catanzaro. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano L’arrivo di Liberali ha un peso importante sotto più aspetti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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