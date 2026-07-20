Como Fabregas ha il piano per Liberali | così può convivere con Nico Paz

Como, Liberali nuova soluzione per Cesc Fabregas: l’ex Milan è il jolly dei lariani e il tecnico spagnolo ha già un idea per farlo convivere con Nico Paz. Mattia Liberali è pronto a iniziare la sua nuova avventura al Como, con Cesc Fabregas che ha già in mente come inserirlo nel proprio progetto tecnico. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore spagnolo ha voluto fortemente il trequartista ex Milan, chiamandolo personalmente quando il club rossonero stava valutando la possibilità di riportarlo alla base dopo l’esperienza al Catanzaro. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano L’arrivo di Liberali ha un peso importante sotto più aspetti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Il Como guarda in casa Napoli: Fabregas ha scelto il possibile erede di Nico PazFabregas ha scelto il possibile erede di Nico Paz, con il Como che si concentra sul mercato del Napoli.

Temi più discussi: Como, da Nico Paz a Liberali: per la Champions spesi già 104 milioni; Calciomercato: scattano Milan e Como, stallo per Napoli e Juventus. Il punto sulle trattative; Calciomercato: Milan, Como e Fiorentina molto attive, Napoli e Juve ferme; Da Fabregas a Chalobah e Khalaili, è sempre Inter-Como: storia di una vecchia-nuova rivalità.

Quindi il como sta cercando di fottere lall’Inter sia Kahalii o come cazzo si chiama, e Chalobah C’è da dire che avete fatto girare i coglioni parecchio a Fabregas con la storia di Nico Paz x.com

Nico Paz stays at Como! reddit

Liberali insieme a Nico Paz: ecco l'idea del nuovo ComoNel dinamico 4-2-3-1 di Fabregas, il mancino nato a Carate Brianza è destinato a offrire alternative di qualità nel ruolo di trequartista esterno, partendo da destra a piede invertito per accentrars ... gazzetta.it

Calciomercato Roma, blitz Como: 30 milioni di euroCuenca, Milla, Couto, Kaiki, Liberali e, soprattutto, la conferma di Nico Paz. Dopo aver festeggiato la storica qualificazione alla Champions League, il Como ha deciso di fare le cose in grande, parte ... asromalive.it