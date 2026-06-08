Il Como guarda in casa Napoli | Fabregas ha scelto il possibile erede di Nico Paz

Fabregas ha scelto il possibile erede di Nico Paz, con il Como che si concentra sul mercato del Napoli. La società lombarda sta valutando l’acquisto di un giovane talento partenopeo, considerato come sostituto del giocatore in uscita. La trattativa è in fase preliminare e non si conoscono ancora i dettagli dell’accordo. Il Como ha già mostrato grande interesse per il mercato estivo, puntando a rafforzare la rosa con giovani promesse.

Il mercato estivo inizia a entrare nel vivo e tra le società più attive c’è il Como, reduce da una stagione che ha attirato l’attenzione di tutto il calcio italiano. Il club lariano sta già pianificando le mosse per il prossimo campionato e, in caso di partenza di Nico Paz, avrebbe individuato nel Napoli il profilo ideale per raccoglierne l’eredità. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la società guidata da Cesc Fabregas avrebbe infatti messo nel mirino Antonio Vergara, uno dei giovani più interessanti cresciuti nel settore giovanile azzurro. I primi contatti sarebbero già stati avviati sia con l’entourage del giocatore sia con il club partenopeo per valutare la fattibilità dell’operazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Napoli - Como 7-8 d.c.r. Conte in conferenza stampa post partita

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