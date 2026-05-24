Nico Paz giocherà con la Cremonese contro il Como, secondo quanto rivelato. Cesc Fabregas ha pianificato di inserirlo in formazione, ma non ha ancora specificato i minuti di impiego o il ruolo preciso. La decisione definitiva sulla sua presenza dipenderà dall’andamento della partita e dalle strategie dell’allenatore. Paz potrebbe partire dalla panchina o essere schierato dall’inizio, in base alle esigenze del team.

Come verrà gestito Nico Paz in Cremonese Como. Cesc Fabregas ha in mente questo piano per il fantasista argentino. Il cammino del Como prosegue con un appuntamento cruciale per le ambizioni del club, ma il tecnico Cesc Fabregas deve fare i conti con un’infermeria che continua a destare serie preoccupazioni. Il grande e pressante interrogativo tattico per l’attesa sfida contro la Cremonese ruota integralmente attorno alle reali condizioni fisiche di Nico Paz. Il talentuoso trequartista è stato inserito nella lista dei convocati per il match, ma il suo effettivo impiego sul terreno di gioco appare attualmente molto improbabile a causa di un persistente fastidio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Come verrà gestito Nico Paz in Cremonese Como. Svelato il piano di Fabregas per l’argentino

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