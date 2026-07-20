Commissione Ue | maxi multa da 550 milioni ad AliExpress per prodotti illegali
La Commissione europea ha multato AliExpress con una sanzione di 550 milioni di euro. La multa deriva dal mancato rispetto degli obblighi previsti dalla legge sui servizi digitali, in particolare sulla valutazione e mitigazione dei rischi legati alla vendita di prodotti illegali, contraffatti o non sicuri sulla piattaforma di e-commerce. La decisione si basa sulla violazione delle norme che richiedono controlli più rigorosi sui contenuti venduti online.
La Commissione europea ha inflitto una multa ad AliExpress da 550 milioni di euro per aver violato gli obblighi previsti dalla legge sui servizi digitali (Dsa) di valutare e mitigare diligentemente i rischi relativi alla vendita di prodotti illegali, non sicuri o contraffatti sulla piattaforma di e-commerce. AliExpress ha tempo fino al 20 ottobre per presentare un piano d’azione con una serie di misure per porre rimedio alle violazioni contestate. AliExpress: "Multa Ue sproporzionata, valuteremo tutte le opzioni" «Non siamo d’accordo con la decisione odierna e con la sanzione sproporzionata che non riflette adeguatamente il nostro quadro normativo consolidato e i significativi miglioramenti proattivi che abbiamo apportato». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
EU Slaps AliExpress With Record €550 Million Fine Over Counterfeit and Illegal Products | AF1G
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