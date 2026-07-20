La Commissione europea ha inflitto una multa ad AliExpress da 550 milioni di euro per aver violato gli obblighi previsti dalla legge sui servizi digitali (Dsa) di valutare e mitigare diligentemente i rischi relativi alla vendita di prodotti illegali, non sicuri o contraffatti sulla piattaforma di e-commerce. AliExpress ha tempo fino al 20 ottobre per presentare un piano d’azione con una serie di misure per porre rimedio alle violazioni contestate. AliExpress: "Multa Ue sproporzionata, valuteremo tutte le opzioni" «Non siamo d’accordo con la decisione odierna e con la sanzione sproporzionata che non riflette adeguatamente il nostro quadro normativo consolidato e i significativi miglioramenti proattivi che abbiamo apportato». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Commissione Ue: maxi multa da 550 milioni ad AliExpress per "prodotti illegali"

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EU Slaps AliExpress With Record €550 Million Fine Over Counterfeit and Illegal Products | AF1G

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