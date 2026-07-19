A Mentana, alle porte di Roma, circa cinquanta persone sono state evacuate e molte hanno accusato malori nel primo pomeriggio di domenica in un circolo sportivo. Tra i soggetti colpiti, un bambino di 5 anni si trova in condizioni gravi. L’incidente è stato causato da un’eccessiva concentrazione di cloro in piscina, che ha provocato intossicazioni tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Paura e sconcerto, a Mentana, alle porte di Roma, dove una cinquantina di persone sono state evacuate e in molti hanno accusato malori fra i bagnanti nel primo pomeriggio di oggi in un circolo sportivo. Il motivo sarebbero le esalazioni di cloro dalla piscina. Sul posto, intorno alle 15.30, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno evacuato i presenti. Tra questi c’è un bambino di 5 anni trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Altre sette persone, tra cui 4 bambini tra i 10 e i 15 anni, sono state trasferite in codice giallo in altri ospedali. Sul posto sono intervenute 4 ambulanze, 3 auto mediche e diverse pattuglie dei carabinieri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Domenica da incubo a Roma: in piscina troppo cloro, 50 intossicati, un bambino di 5 anni è grave

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