Le linee guida del ministero dell'Interno raccomandano di non tenere a lungo la posizione a pancia in giù, quella in cui è morto Abderrahim Fakir a Bologna La morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica a Bologna mentre due poliziotti lo tenevano fermo a terra per immobilizzarlo, ha riportato l’attenzione sui rischi dell’uso della forza durante gli interventi che coinvolgono persone in stato di agitazione, e sulle regole che poliziotti e carabinieri dovrebbero seguire. In passato casi simili avevano contribuito ad avviare un dibattito sulla necessità di formare meglio le forze dell’ordine e avevano portato il ministero dell’Interno a definire linee guida più chiare, diffuse a maggio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Come le forze dell’ordine dovrebbero immobilizzare una persona

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Karen Has a Meltdown Seconds Before Cops Made Her Regret It

Notizie e thread social correlati

Spari vicino alla Casa Bianca, una persona colpita dalle forze dell’ordineSpari sono stati uditi nei pressi della Casa Bianca, vicino al monumento a Washington.

"Rotary per le Forze dell’Ordine": 11 borse di studio per i figli dei caduti delle Forze dell’Ordine. La cerimonia al Maschio AngioinoAl Maschio Angioino si è svolta una cerimonia per consegnare 11 borse di studio ai figli di uomini e donne delle Forze dell’Ordine deceduti, che...

Temi più discussi: A Roma la manifestazione delle forze dell'ordine e di difesa; Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica 14 luglio 2026; Concorsi in arrivo Carabinieri, Polizia, GdF e Vigili del Fuoco 2026: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; ARTICOLO 45-BIS, SVOLTA PER LE FORZE DELL'ORDINE, PACE (SAP L'AQUILA): IMPORTANTE TUTELA PER GLI OPERATORI DI POLIZIA.

Se è corso dietro ai ladri per ucciderli (come sembra) senza chiamare le forze dell'ordine è un abuso, è agire d'istinto, è eccesso. In questo quadro, come può il #presidentedellarepubblica concedere la #grazia a #Roggero? Rassegna stampa-commenti x.com

Come le forze dell’ordine dovrebbero immobilizzare una personaLe linee guida del ministero dell'Interno raccomandano di non tenere a lungo la posizione a pancia in giù, quella in cui è morto Abderrahim Fakir a Bologna ... ilpost.it

Militari e forze dell’ordine in piazza a Roma: Dignità e rispetto, il contratto è una truffaMilitari e forze dell’ordine in piazza a Roma contro il contratto 2025-2027: sindacati denunciano stipendi bassi, pensioni penalizzate ... infodifesa.it