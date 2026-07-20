Come le forze dell’ordine dovrebbero immobilizzare una persona
Il ministero dell’Interno ha diffuso linee guida che raccomandano di evitare di mantenere a lungo una persona in posizione a pancia in giù durante le operazioni di immobilizzazione. La raccomandazione arriva dopo la morte di un uomo in quella posizione durante un intervento delle forze dell’ordine. Le direttive specificano che questa modalità non dovrebbe essere protratta per tempi prolungati.
Le linee guida del ministero dell'Interno raccomandano di non tenere a lungo la posizione a pancia in giù, quella in cui è morto Abderrahim Fakir a Bologna La morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica a Bologna mentre due poliziotti lo tenevano fermo a terra per immobilizzarlo, ha riportato l’attenzione sui rischi dell’uso della forza durante gli interventi che coinvolgono persone in stato di agitazione, e sulle regole che poliziotti e carabinieri dovrebbero seguire. In passato casi simili avevano contribuito ad avviare un dibattito sulla necessità di formare meglio le forze dell’ordine e avevano portato il ministero dell’Interno a definire linee guida più chiare, diffuse a maggio. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Karen Has a Meltdown Seconds Before Cops Made Her Regret It
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