Spari vicino alla Casa Bianca una persona colpita dalle forze dell’ordine

Spari sono stati uditi nei pressi della Casa Bianca, vicino al monumento a Washington. Le forze dell’ordine statunitensi hanno aperto il fuoco e una persona è rimasta ferita. L’episodio si è verificato in una zona molto frequentata della capitale degli Stati Uniti. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente o sull’identità delle persone coinvolte.

(Adnkronos) – Spari vicino alla Casa Bianca, nei pressi del monumento a Washington, a Washington Dc. Una persona è stata colpita da colpi d'arma da fuoco sparati dalle forze dell'ordine statunitensi, secondo quanto riferito dal Secret Service. Le condizioni del ferito e le circostanze della sparatoria, avvenuta all'incrocio tra la 15th Street e Independence Avenue,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Spari vicino alla Casa Bianca, l’aggressore colpito dagli agenti del Secret ServiceLa Casa Bianca è in lockdown dopo una sparatoria avvenuta nei pressi della residenza presidenziale. Spari vicino alla Casa Bianca: il Secret Service colpisce l’aggressore. Lockdown nella residenza presidenzialeUn uomo ha aperto il fuoco vicino alla Casa Bianca ed è stato colpito dal Secret Service. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Spari alla cena dei giornalisti della Casa Bianca. Trump e Vance illesi; Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump in salvo: Un uomo malato, serve pace; Spari alla cena dei giornalisti con Trump, il corrispondente: I colpi, poi il panico e la promessa di Trump; Sparatoria alla Casa Bianca, Trump viene portato via protetto dalla sicurezza. Il caos nella sala. Spari vicino alla Casa Bianca, dove è in corso un evento con Trump. Il Secret Service ha colpito l'aggressoreUna persona è stata colpita dal Secret Service vicino alla Casa Bianca dopo aver aperto il fuoco. Lo dicono le forze dell'ordine sui social. È stato ordinato il lockdown ... ilmattino.it Spari vicino alla Casa Bianca: il Secret Service colpisce l’aggressore. Lockdown nella residenza presidenzialeUn uomo ha aperto il fuoco vicino alla Casa Bianca: intervento degli agenti del Secret Service mentre è in corso un evento con Trump ... ilfattoquotidiano.it Washington, spari vicino la Casa Bianca: i servizi segreti hanno colpito l’aggressore x.com Una persona è stata colpita dal Secret Service vicino alla Casa Bianca dopo aver aperto il fuoco. Lo dicono le forze dell'ordine sui social. E' stato ordinato il lockdown della residenza presidenziale mentre è in corso un evento con Donald Trump #ANSA - facebook.com facebook