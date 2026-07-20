Come fare la vera Panzanella Romana | ingredienti segreti e origini

Da funweek.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una coppia è stata arrestata dopo aver rubato un'auto e causato un incidente mentre cercava di scappare. I due sono stati fermati dalle forze dell'ordine poco dopo il sinistro, avvenuto in pieno giorno in una zona centrale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nessuno è rimasto gravemente ferito. La vettura, risultata rubata, era stata trovata danneggiata dopo l'incidente.

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La panzanella è un piatto tipico che in estate appare spesso e volentieri sulle tavole romane. Fresca, colorata, profumata e deliziosa: la panzanella è una gioia per tutti i sensi! Sarà per questo che si è meritata una celebrazione in versi anche dal grande Aldo Fabrizi? (trovate la poesia in fondo alla pagina) Ma vi siete mai chiesti come fa un pugno di ingredienti così semplici a creare un’esplosione di sapore così perfetta? La risposta sta in un’arte antica: quella di non sprecare nulla. Le origini contadine: quando la necessità fa virtù. È quasi impossibile stabilire con certezza quale sia la regione che ha dato i natali alla panzanella.... 🔗 Leggi su Funweek.it

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La panzanella

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