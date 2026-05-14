Russi ripartono gli scavi | si scoprono i segreti della villa romana

Da ameve.eu 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli scavi nella villa romana sono ripresi e hanno portato alla luce le strutture di un antico impianto termale privato. Sono stati trovati resti che potrebbero appartenere a sistemi di approvvigionamento idrico collegati alla flotta imperiale di Ravenna. Le ricerche si concentrano sulla comprensione delle funzioni dell’impianto e sul ruolo che la proprietà agricola aveva nel contesto della rete commerciale dell’epoca. I lavori continuano per approfondire questi aspetti.

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? Domande chiave Cosa nasconde l'antico impianto termale privato della villa?. Come riforniva questa proprietà agricola la flotta imperiale di Ravenna?. Quali segreti rivelerà la ricostruzione dell'antico orto-giardino romano?. Chi guiderà le nuove ricerche archeologiche nel settore sud-orientale?.? In Breve Direzione scientifica affidata a Federica Timossi e Sara Morsiani.. Ricerca su impianto termale e orto-giardino dopo gli scavi del 2018.. Produzione agricola legata alla flotta imperiale stazionata nel porto di Ravenna.. Area aperta al pubblico con visite guidate durante i prossimi mesi.. A Russi riprendono gli scavi archeologici presso la Villa romana dopo sei anni dall’ultimo intervento, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza di un complesso urbano-rustico tra i più estesi del Nord Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

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