Russi ripartono gli scavi | si scoprono i segreti della villa romana

Gli scavi nella villa romana sono ripresi e hanno portato alla luce le strutture di un antico impianto termale privato. Sono stati trovati resti che potrebbero appartenere a sistemi di approvvigionamento idrico collegati alla flotta imperiale di Ravenna. Le ricerche si concentrano sulla comprensione delle funzioni dell’impianto e sul ruolo che la proprietà agricola aveva nel contesto della rete commerciale dell’epoca. I lavori continuano per approfondire questi aspetti.

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? Domande chiave Cosa nasconde l'antico impianto termale privato della villa?. Come riforniva questa proprietà agricola la flotta imperiale di Ravenna?. Quali segreti rivelerà la ricostruzione dell'antico orto-giardino romano?. Chi guiderà le nuove ricerche archeologiche nel settore sud-orientale?.? In Breve Direzione scientifica affidata a Federica Timossi e Sara Morsiani.. Ricerca su impianto termale e orto-giardino dopo gli scavi del 2018.. Produzione agricola legata alla flotta imperiale stazionata nel porto di Ravenna.. Area aperta al pubblico con visite guidate durante i prossimi mesi.. A Russi riprendono gli scavi archeologici presso la Villa romana dopo sei anni dall’ultimo intervento, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza di un complesso urbano-rustico tra i più estesi del Nord Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Russi, ripartono gli scavi: si scoprono i segreti della villa romana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Villa romana di Russi. Riprendono gli scavi archeologiciA distanza di 6 anni dall’ultimo intervento nell’area della Villa romana di Russi, ha preso avvio in questi giorni uno scavo archeologico finanziato... Villa Romana di Aiano: il Comune ha detto ‘sì’ agli scaviSpiragli di vita al progetto archeologico sulla Villa Romana di Aiano delle Torracce di Chiusi sul torrente ‘Foci’, rimasta nascosta dal quarto al...