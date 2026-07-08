Temptation Island 2026 chi è Soraya Sabetta | anni origini azienda del papà Instagram e segreti

Soraya Sabetta, 25 anni, è tra i protagonisti di Temptation Island 2026. La romana, fidanzata con Cristian Mascolino, ha attirato l’attenzione per il suo carattere diretto e spontaneo. La sua famiglia gestisce un’azienda nel settore alimentare. Sul suo profilo Instagram con oltre 50mila follower, condivide momenti della sua vita e qualche segreto.

Soraya Sabetta è tra i volti più commentati di Temptation Island 2026, reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. La giovane romana, fidanzata con Cristian Mascolino, ha attirato subito l’attenzione del pubblico per il suo carattere diretto e spontaneo. Dopo le prime due puntate, in molti hanno iniziato a cercare informazioni su di lei: ecco cosa abbiamo scoperto. Temptation Island 2026: anni, origini e dove vive Soraya Sabetta. Soraya Sabetta ha 23 anni ed è originaria di Roma, città in cui vive e lavora. La sua partecipazione a Temptation Island 2026 rappresenta la prima vera esperienza televisiva, ma il suo carattere deciso è emerso fin da subito nel video di presentazione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Temptation Island 2026 - Gabriele e Sara

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