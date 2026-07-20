La combinata nordica sta affrontando una crisi dopo l’esclusione dai prossimi Giochi olimpici. La decisione ha portato alcuni atleti a passare al salto con gli sci, segnando l’inizio di una “Grande Fuga”. La perdita di visibilità e di opportunità olimpiche sta spingendo molti a cambiare disciplina, lasciando la combinata nordica in una situazione difficile. La decisione di escluderla dal programma olimpico ha avuto effetti immediati sulla partecipazione e sulla preparazione degli atleti.

L’ esclusione della combinata nordica dal programma dei Giochi olimpici inizia ad avere pesanti ripercussioni sulla disciplina stessa. Difatti, è cominciata la “Grande Fuga”. Nei giorni scorsi due atleti di primo piano nei rispettivi movimenti nazionali hanno annunciato la propria decisione di abbandonare la combinata per tentare la fortuna nel salto con gli sci, unico sport olimpico rimasto sul trampolino. Ryota Yamamoto, numero uno giapponese, ha difatti spiegato di volersi dedicare al salto perché i Giochi olimpici restano il suo più grande obiettivo. Poche ore dopo Matteo Baud, uno dei francesi più quotati, ha spiegato che nel 2026-27... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Combinata nordica, comincia la “Grande Fuga”. Senza olimpiadi, chi può si converte al salto con gli sci

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