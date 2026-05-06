L’Italia nel salto con gli sci e nella combinata nordica si trova ancora senza allenatori, mentre altre nazioni hanno già ripreso le attività. La situazione del settore nazionale rimane incerta, con poche novità ufficiali e nessun annuncio recente riguardo a programmi o nuove figure tecniche. La mancanza di una guida tecnica si aggiunge alla fase di stallo che interessa gli atleti italiani, lasciando il futuro delle discipline in sospeso.

L’ Italia del salto con gli sci e della combinata nordica sta vegetando nel limbo dell’indeterminatezza futura. Generalmente, all’inizio di maggio, bisognerebbe aver già definito organici tecnici e ruoli in vista della stagione ventura. D’altronde, le fondamenta per la competitività vengono poste durante la primaveraestate. Viceversa, dalle nostre parti, si naviga in alto mare, fendendo la nebbia dell’incertezza. Stando alle ricostruzioni che è stato possibile effettuare, ascoltando voci di corridoio e gole profonde, la situazione sarebbe la seguente. Solo il settore femminile del salto con gli sci dovrebbe proseguire con l’attuale tecnico ( Harald Rodlauer ).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia del salto con gli sci e della combinata nordica in alto mare. Azzurri ancora senza allenatori, mentre le altre nazioni già ripartono

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