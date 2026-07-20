Due uomini sono stati condannati definitivamente dalla Cassazione per una rapina avvenuta nel settembre 2022 in una banca di zona San Giorgio. Durante il colpo, sono stati presi degli ostaggi. La sentenza di condanna, che riguarda entrambi gli imputati, è ora definitiva e non può essere più contestata.

La Cassazione ha reso definitiva la sentenza di condanna per due uomini, finiti a processo per la rapina messa a segno nel settembre 2022 alla Banca Centro Emilia, in zona San Giorgio. Di recente gli ermellini hanno dichiarato inammissibili i ricorsi dei due imputati, Pietro Gandolfo e Benito Lo Re, 57 e 44 anni, condannati rispettivamente a sei anni e sei anni e otto mesi nei due precedenti gradi di giudizio. Ora, con il verdetto della Suprema corte, la sentenza stabilita dal gup di Ferrara e confermata dalla corte d’Appello di Bologna è diventata irrevocabile. Il colpo fu messo a segno il 12 settembre del 2022. Quella mattina, un commando di quattro persone, tutte provenienti da Palermo, fece irruzione nella filiale di via Porta Romana dopo aver divelto le inferriate della finestra del bagno, appositamente tagliate la notte precedente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Colpo grosso in banca. Rapina con ostaggi, la condanna è definitiva

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Clamorosa rapina in banca con ostaggi: i ladri fuggono dalle fogne

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