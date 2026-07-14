Condanna definitiva per un 24enne a Napoli | arrestato per rapina e lesioni
Un giovane di 24 anni è stato arrestato a Napoli in esecuzione di un ordine di carcerazione. Deve scontare più di due anni di reclusione dopo essere stato condannato per rapina e lesioni. La Polizia di Stato ha eseguito il provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria.
Napoli, eseguito ordine di carcerazione: 24enne dovrà scontare oltre due anni di reclusione. La Polizia di Stato ha arrestato un 24enne in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria. L’operazione è stata eseguita dagli agenti del Commissariato Montecalvario, che hanno dato attuazione al provvedimento emesso lo scorso 9 luglio dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze – Ufficio Esecuzioni Penali. La pena da scontare. Secondo quanto disposto dall’autorità giudiziaria, il giovane dovrà scontare una pena complessiva di 2 anni, 9 mesi e 19 giorni di reclusione. La condanna per rapina e lesioni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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