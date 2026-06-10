Dodici persone sono state arrestate nell'ambito di un'indagine sulla banda del buco, collegata a due rapine avvenute nel Casertano. Gli investigatori sospettano che possano essere coinvolte anche in un tentativo di colpo con ostaggi nel quartiere Vomero, ma non ci sono conferme definitive. Le autorità hanno identificato e fermato i sospetti, senza ulteriori dettagli sui moventi o sui metodi utilizzati. Le indagini proseguono per chiarire eventuali altri collegamenti e responsabilità.

Sono finite in manette dodici persone, ritenute membri della "banda del buco" che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando cunicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani, e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Stando a quanto emerso finora, le indagini guidate dalla procura di Napoli Nord riguarderebbero in particolare due colpi realizzati dalla banda nel Casertano e una serie di altri falliti. Gli inquirenti non escludono però che si tratti della stessa banda che, lo scorso 16 aprile, ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di piazza Medaglie d'Oro, al Vomero, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciare via da un tunnel prima che le forze dell'ordine riuscissero a fare irruzione nella banca. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - "Banda del buco", 12 arresti per rapina | L'ombra del colpo con ostaggi al Vomero: "Forse sono loro"

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