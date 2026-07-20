Le autorità hanno confiscato beni per circa due milioni di euro a una persona condannata per riciclaggio di proventi illeciti collegati a Felice Maniero, ex leader della Mala del Brenta. La confisca riguarda proprietà ritenute di provenienza illecita. L’operazione si inserisce nelle azioni di contrasto alle attività criminali legate alla banda. La persona coinvolta era stata condannata in relazione a reati di riciclaggio e riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali.

Confisca di beni, per circa due milioni di euro, nei confronti di una persona condannata per aver riciclato proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, ex capo della ‘Mala del Brenta’. A operare la confisca i finanzieri del Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di Finanza, con il supporto dei colleghi dei Comandi provinciali di Venezia e Firenze. Le indagini sono scaturite da alcune dichiarazioni di Maniero.Le investigazioni hanno consentito di confermare le dichiarazioni dell’ex capo della ‘Mala del Brenta’ e individuare i proventi illeciti impiegati per l’acquisto di beni immobili e mobili, tra cui orologi (Rolex e Cartier) e auto di lusso, strumenti finanziari di investimento riconducibili a Felice Maniero. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Colpo alla 'Mala del Brenta', confiscati beni per due mln euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Riciclava il denaro della Mala del Brenta: condannato, confiscati beni per due milioni di euroUn uomo è stato condannato per riciclaggio di denaro proveniente dalla Mala del Brenta.

Confiscati beni legati all’ex boss della Mala del Brenta Felice Maniero. Il patrimonio ammonta a 2 milioni di euroI finanzieri del Nucleo speciale polizia valutaria, insieme ai comandi provinciali di Venezia e Firenze, hanno confiscato beni riconducibili all’ex...

Temi più discussi: Mafia del Brenta, confiscati beni per 2 milioni di euro: colpito il patrimonio riconducibile a un riciclatore di Felice Maniero; Una targa per ricordare Cristina Pavesi, vittima della Mala del Brenta; Riciclava i beni della Mala del Brenta: confiscati due milioni di euro; Condanna definitiva per riciclaggio, confiscata una casa in provincia di Lucca a un esponente della Mala del Brenta.

Colpo alla ‘Mala del Brenta’, confiscati beni per 2 milioni di euro dlvr.it/TTcfVZ x.com

Guardia di Finanza, confiscati 2 milioni di euro riconducibili alla mala del BrentaI finanzieri del Nucleo speciale Polizia valutaria, con i Comandi provinciali di Venezia e Firenze, hanno eseguito la confisca definitiva nei confronti di un condannato per il riciclaggio dei proventi ... msn.com

Colpo alla ‘Mala del Brenta’, confiscati beni per 2 milioni di euroSono stati quindi sequestrati 2 immobili in provincia di Firenze e Lucca, 5 autovetture, gioielli e quadri di valore e disponibilità finanziarie ... msn.com