terranuova traiana arriva il via libera della covisod

Il Terranuova Traiana ha ottenuto il nullaosta della Co.Vi.So.D. per partecipare al Campionato di Serie D 2026-2027. La decisione è stata comunicata oggi. La società è ora ufficialmente ammessa alla competizione nazionale.

Arezzo, 09 luglio 2026 – Il Terranuova Traiana ha ricevuto il via libera della Co.Vi.So.D. (Commissione di Vigilanza sulle Società Dilettantistiche) per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2026-2027. La comunicazione ufficiale è arrivata tramite posta elettronica e certifica l'esito positivo dell'istruttoria relativa alla domanda di iscrizione presentata dal club biancorosso. Manca ora soltanto la ratifica formale del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, prevista entro la fine del mese insieme alla pubblicazione degli organici ufficiali, ma la società può già festeggiare la partecipazione al prossimo campionato di Serie D, che prenderà il via domenica 6 settembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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